Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton
Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton dimanche 7 juin 2026.
Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT
Francheville Eglise Saint-Martin Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 17:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Concert le dimanche 7 juin 2026 à 17h.
Église Saint-Martin à Francheville.
La pianiste Aïda Avanesyan, jeune artiste au parcours déjà remarquable, nous propose un récital virtuose et sensible, traversant les univers contrastés de Liszt et Prokofiev.
Billetterie à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine-27130 Verneuil d’Avre et d’Iton).
Tarifs à venir. .
Francheville Eglise Saint-Martin Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17
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English : Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT
L’événement Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure