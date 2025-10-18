Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT

Francheville Eglise Saint-Martin Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Concert le dimanche 7 juin 2026 à 17h.

Église Saint-Martin à Francheville.

La pianiste Aïda Avanesyan, jeune artiste au parcours déjà remarquable, nous propose un récital virtuose et sensible, traversant les univers contrastés de Liszt et Prokofiev.

Billetterie à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129, place de la Madeleine-27130 Verneuil d’Avre et d’Iton).

Tarifs à venir. .

Francheville Eglise Saint-Martin Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT

L’événement Eure poétique et musicale Récital de piano JEUNE TALENT Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure