Sortie journée Verneuil-Breteuil – construisons les itinéraires de demain en Normandie Sud Eure, Parking du Silo, Verneuil d’Avre et d’Iton

Sortie journée Verneuil-Breteuil – construisons les itinéraires de demain en Normandie Sud Eure Samedi 30 mai, 09h00 Parking du Silo Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

Roulons ensemble et construisons les itinéraires vélo de demain en Normandie Sud Eure.

Une ballade pour relier Verneuil à Breteuil par les petites routes, ponctuée de haltes pour échanger.

Boucle de 30 km. Pique-nique à Breteuil.

Plus de détails à venir

Une initiative proposée par Normandie Sud Eure et le cabinet Atipy dans le cadre de l’élaboration du schéma des mobilités actives. Avec le soutien de l’ADEME AVELO3.

Sur inscription

Parking du Silo 46 Rue de la petite vitesse, 27130 Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Verneuil-sur-Avre Eure Normandie

Atelier citoyen à vélo. Une boucle pour relier Verneuil à Breteuil par les petites routes. Pique-nique à Breteuil.