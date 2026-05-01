Concert Maille-Voix Abbaye Saint-Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

Concert Maille-Voix

Abbaye Saint-Nicolas 124 place de la rue Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La chorale Maille-Voix donne un concert à l’abbaye Saint-Nicolas.

Répertoire musical variété française Boulevard des Airs, Fréro Delavega, Lili et Thierry Chazelle, Michel Polnareff, Nolwenn LeRoy, Serge Lama…

Sous la direction d’Annie Kasbarian et Thierry Craps au piano.

Gratuit. Participation au chapeau.

Sur réservation obligatoire sur Hello Asso .

Abbaye Saint-Nicolas 124 place de la rue Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Concert Maille-Voix

L’événement Concert Maille-Voix Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure