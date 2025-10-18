Visite contée et musicale de Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Visite contée et musicale de Verneuil-sur-Avre

Verneuil-sur-Avre 163, place Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’Office de Tourisme Normandie Sud Eure, la Médiathèque Jérôme Carcopino et l’Ecole de musique de Verneuil s’associent pour vous proposer une découverte insolite du patrimoine. Cette visite à la lueur de ballons lumineux sera ponctuée de contes et de commentaires historiques. Des violoncellistes ouvriront et clôtureront la soirée. Une balade nocturne vous mènera de l’église Saint-Jean à Notre-Dame en passant par la médiathèque et le lavoir de la Fontaine du Chêne. .

Verneuil-sur-Avre 163, place Saint-Jean Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Visite contée et musicale de Verneuil-sur-Avre

L’événement Visite contée et musicale de Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure