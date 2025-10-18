AbbatiA LuminA Abbaye Saint Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton
AbbatiA LuminA Abbaye Saint Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 30 mai 2026.
AbbatiA LuminA
Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 21:30:00
fin : 2026-05-30 01:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Venez découvrir l’Abbaye Saint-Nicolas sublimée par la lumière.
À la nuit tombée, le site s’illuminera pour révéler toute la beauté de ce patrimoine d’exception.
La soirée sera ponctuée d’animations spectaculaires des performances de danse aérienne toutes les 30 minutes et, à 22h, un spectaculaire show de feu viendra embraser la nuit. .
Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 7 85 98 18 77 pierre.moy@inse27.fr
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English : AbbatiA LuminA
L’événement AbbatiA LuminA Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure
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