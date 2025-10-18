AbbatiA LuminA Abbaye Saint Nicolas Verneuil d’Avre et d’Iton

AbbatiA LuminA

Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 21:30:00

fin : 2026-05-30 01:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Venez découvrir l’Abbaye Saint-Nicolas sublimée par la lumière.

À la nuit tombée, le site s’illuminera pour révéler toute la beauté de ce patrimoine d’exception.

La soirée sera ponctuée d’animations spectaculaires des performances de danse aérienne toutes les 30 minutes et, à 22h, un spectaculaire show de feu viendra embraser la nuit. .

Abbaye Saint Nicolas 124 rue de la place notre dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 7 85 98 18 77 pierre.moy@inse27.fr

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English : AbbatiA LuminA

L’événement AbbatiA LuminA Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure