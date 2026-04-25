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Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026 Tillières Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026 Tillières Verneuil d’Avre et d’Iton samedi 27 juin 2026.

Lieu : Tillières

Adresse : Rue de Paris

Ville : 27570 Verneuil d'Avre et d'Iton

Département : Eure

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026

Tillières Rue de Paris Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Concert le samedi 27 juin à 20h30.
Dans l’église Saint-Hilaire, Tillières-sur-Avre.
GRANDE SOIRÉE LYRIQUE
Faustine de MONÈS, soprano
Marion LEBÈGUE, mezzo-soprano
Jiwon SONG, baryton
ENSEMBLE LES VIRTUOSES
Jeunes vents du CNSM de Paris
Romain DUMAS, direction
Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129 place de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre).

Tarifs
– Plein tarif 20 €.
– Tarif réduit 8 € (étudiant, demandeur d’emploi, 16 à 25 ans).
– Tarif adhérent 12 € (sur présentation de la carte).
– Gratuit pour les moins de 16 ans.   .

Tillières Rue de Paris Verneuil d’Avre et d’Iton 27570 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17  accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026

L’événement Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure

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