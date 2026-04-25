Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026 Tillières Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026

Tillières Rue de Paris Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert le samedi 27 juin à 20h30.

Dans l’église Saint-Hilaire, Tillières-sur-Avre.

GRANDE SOIRÉE LYRIQUE

Faustine de MONÈS, soprano

Marion LEBÈGUE, mezzo-soprano

Jiwon SONG, baryton

ENSEMBLE LES VIRTUOSES

Jeunes vents du CNSM de Paris

Romain DUMAS, direction

Verdi, Donizetti, Bellini, Puccini

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme Normandie Sud Eure (129 place de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre).

Tarifs

– Plein tarif 20 €.

– Tarif réduit 8 € (étudiant, demandeur d’emploi, 16 à 25 ans).

– Tarif adhérent 12 € (sur présentation de la carte).

– Gratuit pour les moins de 16 ans. .

Tillières Rue de Paris Verneuil d’Avre et d’Iton 27570 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17 accueil@normandie-sud-tourisme.fr

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English : Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026

L’événement Eure poétique et musicale à Tillières-sur-Avre 2026 Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure