Fête nationale à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

Fête nationale à Verneuil-sur-Avre

Verneuil-sur-Avre Centre-ville et rond point de la Victoire Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 18:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

La mairie organise des animations pour la fête nationale, au programme

* 18h à 23h Marché artisanal place St-Jean et rue des Trois Maillets avec l’union commerçante ACTIV’.

* 22h Bal Populaire avec DJ Nyto rond-point de la victoire (mairie).

* 23h Feu d’artifice par FMA rond-point de la victoire (mairie). .

Verneuil-sur-Avre Centre-ville et rond point de la Victoire Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

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English : Fête nationale à Verneuil-sur-Avre

L’événement Fête nationale à Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure