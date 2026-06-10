Fête nationale à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton
Fête nationale à Verneuil-sur-Avre Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton lundi 13 juillet 2026.
Verneuil d’Avre et d’Iton
Fête nationale à Verneuil-sur-Avre
Verneuil-sur-Avre Centre-ville et rond point de la Victoire Verneuil d’Avre et d’Iton Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La mairie organise des animations pour la fête nationale, au programme
* 18h à 23h Marché artisanal place St-Jean et rue des Trois Maillets avec l’union commerçante ACTIV’.
* 22h Bal Populaire avec DJ Nyto rond-point de la victoire (mairie).
* 23h Feu d’artifice par FMA rond-point de la victoire (mairie). .
Verneuil-sur-Avre Centre-ville et rond point de la Victoire Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie
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English : Fête nationale à Verneuil-sur-Avre
L’événement Fête nationale à Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure
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