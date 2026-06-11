Biennale d’Art Actuel Verneuil-sur-Avre Verneuil d’Avre et d’Iton

Verneuil d’Avre et d’Iton

Biennale d’Art Actuel

Verneuil-sur-Avre 124 rue de la place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

L’Abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton accueillera, du 1er juillet au 30 août 2026, la Biennale des Arts Actuels, un événement culturel consacré à l’art contemporain et à la rencontre entre artistes, patrimoine et grand public.

Organisée durant toute la période estivale, cette biennale réunira plusieurs artistes aux univers variés autour d’une exposition collective installée dans le cadre exceptionnel de l’abbaye.

Les visiteurs pourront découvrir les œuvres de Florence Daubas, Aurélien Boiffier, Antoine Coubronne, Yan Xiao Hug, Walter Sene, Dominique Robert, Alexandra de Lapierre, Bruno Robert, Eliette Lelièvre et Florent Cordier.

Deux conférences animées par Jérôme Buisson auront lieu les 25 juillet et 22 août à partir de 19h, permettront d’aborder l’art contemporain de manière accessible et pédagogique. Ces rencontres auront pour ambition de vulgariser l’art, d’ouvrir le dialogue et d’encourager la réflexion au-delà du cercle des initiés.

Deux soirées nocturnes sont également proposées, les 17 juillet et 14 août, de 22h à 00h, offrant au public une opportunité de découvrir les œuvres dans l’atmosphère singulière de l’abbaye la nuit.

L’exposition est accessible du mercredi au dimanche inclus de 14h à 18h.

FERMÉE LE 15 AOUT.

Entrée libre et gratuite. .

Verneuil-sur-Avre 124 rue de la place Notre-Dame Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie +33 2 32 32 17 17

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English : Biennale d’Art Actuel

L’événement Biennale d’Art Actuel Verneuil d’Avre et d’Iton a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure