Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil Office de Tourisme Normandie Sud Eure Verneuil d’Avre et d’Iton

Histoires en calèche Souvenirs de Verneuil

Office de Tourisme Normandie Sud Eure 129 Place de La Madeleine Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Début : 2025-10-22 11:00:00

fin : 2025-10-22 17:30:00

2025-10-22 2025-10-29

L’office de tourisme vous emmène faire un tour en calèche et en histoires. En partenariat avec La Compagnie Nomade.

A bord d’une calèche tirée par deux chevaux de trait, découvrez l’histoire de Verneuil-sur-Avre contée par un guide du patrimoine. Un voyage dans le temps au cœur de la vieille ville, à l’ombre des façades du Moyen Âge, de la Renaissance et du XVIIIe siècle. Maisons à colombages et à damiers, hôtels particuliers, églises, tours et donjon défileront sous vos yeux émerveillés.

Mercredi 22 octobre. Départs à 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30.

Mercredi 29 octobre. Départs à 10h, 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30.

Durée 40 minutes environ

Tarifs 6 € / personne. Gratuit / moins de 3 ans.

RESERVATION OBLIGATOIRE, nombre de place limitées.

Billetterie à l’office de tourisme. .

