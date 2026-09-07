130e Festival des Jardins familiaux – Le village associatif, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

130e Festival des Jardins familiaux – Le village associatif Samedi 19 septembre, 10h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.

130 ans d’engagement social, écologique et humain

‍ Porté par les jardiniers et jardinières partout en France

Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.

Au programme :

Le village associatif de 10h à 20h : venez découvrir les stands de jardins familiaux, lauréats et partenaires qui vous parleront de leurs histoires, talents, initiatives et surtout… de jardinage ! Une zone focus sera dédiée pour aborder des sujets relatif aux jardins familiaux : biodiversité, semences, pression foncière et bien d’autres. Jeu de piste pour explorer le festival en s’amusant, tombola, ateliers enfants et activités créatives sont aussi au programme.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.

Village associatif

© FNJFC