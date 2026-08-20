La Maladrerie de Renée Gailhoustet à Aubervilliers, Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

La Maladrerie de Renée Gailhoustet à Aubervilliers Samedi 19 septembre, 14h30 Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers Seine-Saint-Denis

À partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Reconnue tardivement, l’oeuvre de Renée Gailhoustet ne se résume pas à ses seules réalisations ivryiennes aux côtés de Jean Renaudie. Elle a aussi construit à Aubervilliers un quartier populaire singulier, unique, par son architecture mais aussi par son urbanisme innovant et ses dimensions paysagère et artistique. Édifié dans un contexte de résorption de l’habitat insalubre des années 1970 et 1980, cet ensemble original, mêlant logements individuels et collectifs, ateliers d’artistes, résidence pour personnes âgées et équipements culturels, est conçu comme un ensemble cohérent par l’architecte et le collectif avec qui elle travaillait, réunissant architectes et plasticiens.

Quartier de la Maladrerie, Aubervilliers Allée Georges Leblanc, 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6511-la-maladrerie-de-renee-gailhoustet-a-aubervilliers-journees-du-patrimoine.html »}]

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© Olivier Boé / Département de la Seine-Saint-Denis, Service Archéologie et Patrimoines culturels