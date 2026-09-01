Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026 Le Point Fort Aubervilliers
samedi 12 septembre 2026 · Le Point Fort · Aubervilliers
Informations pratiques
Aubervilliers
Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026
Le Point Fort 174 avenue Jean Jaurès Aubervilliers Seine-Saint-Denis
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 11:00:00
fin : 2026-09-12 21:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Red Bull BC One Cypher France réunit les meilleur·es B-Boys et B-Girls au Point Fort Aubervilliers. Qualifications et finale nationale s’enchaînent sur une journée, pour décrocher une place à la finale mondiale de Toronto en novembre.
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Le Point Fort 174 avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France
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English : Breaking Show Red Bull BC One Cypher France 2026
Red Bull BC One Cypher France brings together the best B-Boys and B-Girls at Point Fort Aubervilliers. Qualifiers and the national finals take place back-to-back over the course of a single day, with the winner earning a spot in the world finals in Toronto in November.
L’événement Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026 Aubervilliers a été mis à jour le 2026-08-29 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes
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