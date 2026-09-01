Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026 Le Point Fort Aubervilliers

Informations pratiques

Aubervilliers

Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026

Le Point Fort 174 avenue Jean Jaurès Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 11:00:00

fin : 2026-09-12 21:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Red Bull BC One Cypher France réunit les meilleur·es B-Boys et B-Girls au Point Fort Aubervilliers. Qualifications et finale nationale s’enchaînent sur une journée, pour décrocher une place à la finale mondiale de Toronto en novembre.

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Le Point Fort 174 avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Breaking Show Red Bull BC One Cypher France 2026

Red Bull BC One Cypher France brings together the best B-Boys and B-Girls at Point Fort Aubervilliers. Qualifiers and the national finals take place back-to-back over the course of a single day, with the winner earning a spot in the world finals in Toronto in November.

L’événement Danse Breaking Red Bull BC One Cypher France 2026 Aubervilliers a été mis à jour le 2026-08-29 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes