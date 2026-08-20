Aubervilliers et La Courneuve : entre mutation et résilience – Visite guidée, Hôtel de Ville, Aubervilliers

Informations pratiques

Aubervilliers et La Courneuve : entre mutation et résilience – Visite guidée 19 et 20 septembre Hôtel de Ville Seine-Saint-Denis

Gratuit, réservation obligatoire. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Marquées par l’essor industriel, Aubervilliers et La Courneuve se sont développées au rythme des usines, des entrepôts et des grandes voies de circulation. Ces paysages urbains ont progressivement évolué, transformant les usages et les façons d’habiter ces villes. Pourtant, derrière les reconstructions et les changements d’échelle, de nombreuses traces de cette histoire demeurent inscrites dans les bâtiments et les rues.

De l’Hôtel de Ville d’Aubervilliers à celui de La Courneuve, en passant par le boulevard Anatole-France, la rue Crèvecœur et le marché Zola, suivez Anouk Colombani à la découverte de ce patrimoine souvent méconnu, témoin de l’histoire industrielle et ouvrière du territoire. Immeubles Art nouveau et Art déco, maison en meulière, pavillons ouvriers, usine Mécano devenue médiathèque Aimé-Césaire, aciéries de Champagnole, ou cinéma Les Etoiles, tous, racontent les multiples vies d’un territoire qui ne cesse de se réinventer. Cette balade vous invite à observer comment les mémoires ouvrières continuent de façonner l’identité locale.

Rendez vous entre la mairie d’Aubervilliers et l’Eglise Notre-Dame des Vertus, devant le café Le Centre.

Hôtel de Ville 1 rue de la Commune de Paris 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Centre-Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.pop-plainecommune.com/les-visites-guidees-de-lagence-pop/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

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©Emmanuelle Le Grand