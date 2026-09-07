130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Rémi Kulik, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

130e Festival des jardins familiaux : Rencontre avec Rémi Kulik Samedi 19 septembre, 10h30 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.

130 ans d’engagement social, écologique et humain

‍ Porté par les jardiniers et jardinières partout en France

Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.

Au programme :

Rencontre de 15h45 à 16h30 : «Les jardins forêts » avec Rémi Kulik, Créateur du Jardin d’Émerveille et youtubeur, il partage depuis plusieurs années sa passion pour le jardinage, la biodiversité et les interactions entre les plantes et le vivant.

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.

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