Le 130e – Festival des Jardins Familiaux -Visites des Jardins de Pantin et plantation d’un arbre, Le Point Fort d’Aubervilliers, Aubervilliers

Informations pratiques

Le 130e – Festival des Jardins Familiaux -Visites des Jardins de Pantin et plantation d’un arbre Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 17h00 Le Point Fort d’Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

En 2026, la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs fête ses 130 ans.

130 ans d’engagement social, écologique et humain

‍ Porté par les jardiniers et jardinières partout en France

Pour cette occasion, la Fédération organise cette journée conviviale ouverte au grand public.

Au programme :

Temps de parcours dans les allées des jardins accompagnés d’explications historiques sur l’évolution des jardins familiaux. Et plantation d’un arbre parmi les 130 plantés sur tout le territoire pour célébrer notre histoire, tout en contribuant à la biodiversité et à la valorisation de l’espace collectif

Départ à 10h30, 14h30 et 17h pour une heure de visite

Le Point Fort d’Aubervilliers 174 Avenue Jean Jaurès, 93300 Aubervilliers, France Aubervilliers 93300 Maladrerie – Émile Dubois Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148363402 https://www.villesdesmusiquesdumonde.com Le Point Fort d’Aubervilliers est un nouveau lieu de cultures, cœur battant dédié à la création, production, diffusion, transmission et médiation autour des musiques et danses du monde et traditionnelles. Porté par l’association Villes des Musiques du Monde, il est labellisé Scène conventionnée d’intérêt national “Art en territoire – Musiques & Danses du Monde” par le Ministère de la Culture. Métro 7 : Fort d’Aubervilliers. Bus : 134 / 152 / 173 / 234 / 248 / 250 / 330.

Atelier plantation

© FNJFC