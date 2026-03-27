13ème Festival Créole Karaïb Plage La Ciotat
13ème Festival Créole Karaïb Plage La Ciotat jeudi 23 juillet 2026.
La Ciotat
13ème Festival Créole Karaïb Plage
Du jeudi 23 au dimanche 26 juillet 2026 à partir de 11h. Esplanade Langlois La Ciotat Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 11:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-23
Un véritable village créole sera créé à l’occasion de cet événement festif. Les visiteurs pourront (re)découvrir toute la richesse et la diversité des traditions et coutumes de nos départements et territoires d’outre-mer.
Un village créole verra le jour sur l’esplanade Langlois, à proximité des plages de sable de La Ciotat, et proposera des animations, des ambiances musicales, des danses et des chants, de la restauration créole (accras, samoussas, bokits, colombos…), des jeux, des stands artisanaux, un défilé de costumes, des concerts, des spectacles, un bal.. .
Esplanade Langlois La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 69 60 19
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English :
A real Creole village will be set up to mark this festive event. Visitors will be able to (re)discover all the richness and diversity of the traditions and customs of our overseas departments and territories.
L’événement 13ème Festival Créole Karaïb Plage La Ciotat a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de La Ciotat
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