Informations pratiques

Jarnac

14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois

place du Château Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Le JRFB organise le 14 Juillet à Jarnac

Buvette et restauration sur place

Le JRFB vous attend nombreux pour partager un moment festif, convivial et familial aux couleurs des Fins Bois

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place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 80 08 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : July 14 in Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois

The JRFB is hosting an event on July 14 in Jarnac:

Refreshments and food available on site

The JRFB hopes to see many of you there to share a festive, friendly, and family-oriented celebration in the spirit of Fins Bois

L’événement 14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois Jarnac a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac