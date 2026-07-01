14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois Jarnac
mardi 14 juillet 2026 · Jarnac
Informations pratiques
Jarnac
14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois
place du Château Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Le JRFB organise le 14 Juillet à Jarnac
Buvette et restauration sur place
Le JRFB vous attend nombreux pour partager un moment festif, convivial et familial aux couleurs des Fins Bois
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place du Château Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 80 08 67
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English : July 14 in Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois
The JRFB is hosting an event on July 14 in Jarnac:
Refreshments and food available on site
The JRFB hopes to see many of you there to share a festive, friendly, and family-oriented celebration in the spirit of Fins Bois
L’événement 14 Juillet à Jarnac | Jarnac Rouillac Fins Bois Jarnac a été mis à jour le 2026-07-02 par Destination Cognac
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