Conférence : « Jarnac, Histoire et Patrimoines », Médiathèque l’Orangerie, Jarnac

Informations pratiques

Conférence : « Jarnac, Histoire et Patrimoines » Vendredi 18 septembre, 18h00 Médiathèque l’Orangerie Charente

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:30:00+02:00

Table ronde avec Marie-Lise Braastad, Paul-Émile Fort, Philippe Josserand, Benoît Laporte-Bisquit, Élisabeth Pillot et Dominique Touteau

Jarnac possède une histoire riche et des patrimoines variés, parfois méconnus ou menacés. Pour les étudier, les faire connaître, les valoriser et contribuer à leur protection, une nouvelle association voit le jour : « Jarnac, Histoire et Patrimoines », ouverte à tous.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, ses principaux animateurs présenteront cette initiative et échangeront avec le public autour de ses objectifs. La rencontre sera également l’occasion de dévoiler une aquarelle inédite d’Henri-Joseph Van Blarenberghe, récemment acquise par le musée du Louvre, représentant le château de Jarnac à la fin du XVIIIe siècle, vu depuis la Charente et la chaussée des moulins.

Médiathèque l’Orangerie 7, quai de l’orangerie, 16200 Jarnac Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine 0545354229 https://www.reseau-libellus.fr/ https://www.instagram.com/mediathequejarnac/;https://www.facebook.com/mediathequedejarnac [{« type »: « phone », « value »: « 0545354229 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr »}] La médiathèque l’Orangerie de Jarnac est ouverte à tous et totalement accessible avec son parking et son ascenseur.

Créée en 1989 puis installée dans un ancien chai réhabilité en 2010 sur les quais de la Charente, la médiathèque L’Orangerie de Jarnac offre un espace aéré et lumineux aux lecteurs et visiteurs avec une offre de plus de 50 000 documents, composée de livres, CD, DVD et magazines. L’équipe est à votre service pour vous accueillir, vous orienter et vous conseiller.

La médiathèque propose tout au long de l’année des animations gratuites et ouvertes à tous : expositions, conférences et rencontres, ateliers, concerts ou spectacles vivants.

L’espace Jeunesse propose chaque mois des animations à destination des enfants : le mercredi pour les enfants à partir de 3 ans et le jeudi pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Ces séances permettent d’accueillir les familles, les assistantes maternelles, la crèche, le centre de loisirs…

La médiathèque propose également des fonds et services spécifiques : le fonds local et le fonds François Mitterrand, l’espace Lire autrement pour les personnes en situation de handicap visuel, un Espace DYS pour les enfants souffrant de troubles Dys et difficultés de lecture, le portage de documents à domicile pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Parking, ascenseur

Table-ronde avec Marie-Lise Braastad, Paul-Émile Fort, Philippe Josserand, Benoît Laporte-Bisquit, Élisabeth Pillot et Dominique Touteau.

© Musée du Louvre