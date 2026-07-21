14ème cyclocross régional à St Florent le Vieil Notre Dame du Marillais Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

14ème cyclocross régional à St Florent le Vieil

Notre Dame du Marillais La carrière de la Promenade J. Gracq Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 12:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Le 14e Cyclo-cross régional de Saint-Florent-le-Vieil rendez-vous sur les bords de Loire Le samedi 17 octobre 2026, la commune de Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire) accueille la 14e édition de son traditionnel cyclo-cross régional.

Organisé conjointement par le club cyclotouriste local Le Rayon Florentais et le Team Chalonnes Cyclisme, cet événement de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) rassemble les passionnés de cyclisme et les compétiteurs de toutes les catégories dans le département de Maine-et-Loire (49).

Un circuit atypique et animé en bord de fleuve

Installé dans le cadre unique et préservé des bords de Loire, le circuit propose un tracé technique et spectaculaire qui mettra à l’épreuve l’adresse et l’endurance des coureurs. Pour faire vivre pleinement cette journée sportive au public, les épreuves seront commentées et animées en direct par le speaker officiel Yann Collineau.

L’accès au site est entièrement gratuit pour les spectateurs, l’occasion idéale pour une sortie en famille ou entre amis au cœur des Mauges.

Le programme des compétitions (dès 12h00)

Les dossards et le départ des courses s’échelonneront tout au long de l’après-midi

À partir de 12h Épreuve de l’école de vélo (les jeunes pousses du cyclisme).

À 13h30 Départs des catégories U15 (minimes) et U17 (cadets).

À 15h30 Départs des catégories U19 (juniors), U23 (espoirs), seniors et Dames.

À 15h32 Départs de la catégorie Access

Chaque course sera suivie d’une cérémonie officielle avec un podium pour récompenser les meilleurs compétiteurs de chaque catégorie, y compris pour les participants de la catégorie Access.

Informations pratiques

– Événement 14e Cyclo-cross régional de Saint-Florent-le-Vieil.

– Lieu Les bords de Loire, Saint-Florent-le-Vieil (49410 Mauges-sur-Loire).

– Date Samedi 17 octobre 2026 à partir de 12h00.

– Tarif Entrée gratuite pour les spectateurs. .

Notre Dame du Marillais La carrière de la Promenade J. Gracq Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 25 36 90 thierry.fouragnan@sfr.fr

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English :

The 14th Saint-Florent-le-Vieil Regional Cyclocross: See you on the banks of the Loire On Saturday, October 17, 2026, the town of Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire) will host the 14th edition of its traditional regional cyclocross race.

L’événement 14ème cyclocross régional à St Florent le Vieil Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par Pôle Tourisme ôsezMauges