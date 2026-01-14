14ème Salon de la Gourmandise Mézières-en-Brenne
14ème Salon de la Gourmandise Mézières-en-Brenne samedi 28 novembre 2026.
14ème Salon de la Gourmandise
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-28
fin : 2027-01-07
Date(s) :
2026-11-28
Exposition collective producteurs artisanats cadeaux des fêtes de fin d’année .
Salon de la Gourmandise sous toutes ses formes, dédié aux producteurs du terroir: miels, conserves, plantes aromatiques, gâteaux, confiseries, bières belges, vins de Touraine et aux créateurs locaux: céramiques, vanneries, peintures, tissus, décorations … .
1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Collective exhibition of producers of handicrafts for the festive season.
L’événement 14ème Salon de la Gourmandise Mézières-en-Brenne a été mis à jour le 2026-02-05 par Destination Brenne