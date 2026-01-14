14ème Salon de la Gourmandise Mézières-en-Brenne

14ème Salon de la Gourmandise

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne Indre

Début : Dimanche 2026-11-28

fin : 2027-01-07

2026-11-28

Exposition collective producteurs artisanats cadeaux des fêtes de fin d’année .

Salon de la Gourmandise sous toutes ses formes, dédié aux producteurs du terroir: miels, conserves, plantes aromatiques, gâteaux, confiseries, bières belges, vins de Touraine et aux créateurs locaux: céramiques, vanneries, peintures, tissus, décorations … .

1 rue du Nord Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 12 24 contact@gite-moulin.fr

English :

Collective exhibition of producers of handicrafts for the festive season.

