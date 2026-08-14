Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

14ème Salon du Pin’s

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Organisé par le Club des collectionneurs du Centre avec la participation du Comité des fêtes de Saint-Amend-Montrond

14ème édition de ce salon du pin’s qui rassemble de nombreux amateurs et collectionneurs. .

240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 56 73 22

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English :

Organized by the Centre Collectors’ Club in collaboration with the Saint-Amend-Montrond Festival Committee

L’événement 14ème Salon du Pin’s Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE