14ème Salon du Pin’s Saint-Amand-Montrond
dimanche 4 octobre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
14ème Salon du Pin’s
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Organisé par le Club des collectionneurs du Centre avec la participation du Comité des fêtes de Saint-Amend-Montrond
14ème édition de ce salon du pin’s qui rassemble de nombreux amateurs et collectionneurs. .
240 Rue des Orpailleurs Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 32 56 73 22
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English :
Organized by the Centre Collectors’ Club in collaboration with the Saint-Amend-Montrond Festival Committee
L’événement 14ème Salon du Pin’s Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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