150 ans de la construction du collège Saint Joseph, aujourd’hui Saint Paul, Palais Rameau, Lille

Informations pratiques

150 ans de la construction du collège Saint Joseph, aujourd’hui Saint Paul Samedi 19 septembre, 09h30 Palais Rameau Nord

Limité à 200 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

A l’occasion des 150 ans de l’inauguration du collège Saint Joseph, aujourd’hui Saint Paul, l’établissement ouvre ses portes au public.

En collaboration avec l’école d’ingénieurs, Junia, une conférence animée par M. Etienne Poncelet, architecte de France, permettra de découvrir « Le nouveau Lille il y a 150 ans. » La naissance et développement du collège Saint Joseph (aujourd’hui Saint Paul) dans la ville (architecture, pédagogie et spiritualité) sera le coeur du propos développé par M. Poncelet.

Des visites guidées du Palais Rameau et du collège Saint Paul permettront au grand public de découvrir ces lieux chargés d’hsitoire, pleinement intégrés dans les évolutions urbanistiques de la ville de Lille.

Palais Rameau 1 Sq. Rameau, 59800 Lille, France Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat-college@saintpaul-lille.fr »}] Le Palais Rameau est une construction aux dimensions monumentales initialement destinée à recevoir des expositions horticoles, financée par la donation de Charles Rameau, célèbre agronome. Cet ensemble discrètement néo-mauresque a été construit entre 1875 et 1879 par les architectes qui ont repris des formules architecturales développées dans les décennies précédentes. Cette architecture de structure métallique s’inscrit de manière originale dans l’urbanisme lillois du XIXe siècle. En 1953, les bulbes qui surmontaient le palais ont été remplacés par des pyramidions. Le fronton est l’oeuvre de Albert d’Arc. Le sculpteur Cordonnier est l’auteur des bas-reliefs des saisons.

A l’occasion des 150 ans de l’inauguration du collège Saint Joseph, aujourd’hui Saint Paul, l’établissement ouvre ses portes au public.

© Sophie Lauv