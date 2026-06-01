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15e édition La Nuit des églises Thury

15e édition La Nuit des églises Thury vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Eglise de Thury

Ville : 89520 Thury

Département : Yonne

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 20:15:00

Tarif :

Thury

15e édition La Nuit des églises

Eglise de Thury Thury Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:15:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

La Nuit des églises 15e édition , concert de musique vocale par l’ensemble Lacadencia choeur de femmes dirigé par Anne Legoff .
Présentation de l’arbre de Jessé du portail de l’église de Thury , arbre exceptionnel à deux branches , branche royale de Joseph et branche sacerdotale de Marie , le tout sculpté dans un oculus .
Vernissage de l’exposition Multitudes de Pierre Marty qui présente la multitude des humains sous forme de petits mobiles de bois brûlé et doré faisant suite aux deux branches de Jessé . Exposition dans les combles illuminés .
Présentation du tableau du trésor St François d’Assise recevant les stigmates sur le mont Arverne huile su bois du 16ème.
20h15 entrée du public
20h30 conférence
21h concert.   .

Eglise de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   marieclaire.heude@gmail.com

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English : 15e édition La Nuit des églises

L’événement 15e édition La Nuit des églises Thury a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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