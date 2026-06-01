15e édition La Nuit des églises Thury
15e édition La Nuit des églises Thury vendredi 26 juin 2026.
Thury
15e édition La Nuit des églises
Eglise de Thury Thury Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:15:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
La Nuit des églises 15e édition , concert de musique vocale par l’ensemble Lacadencia choeur de femmes dirigé par Anne Legoff .
Présentation de l’arbre de Jessé du portail de l’église de Thury , arbre exceptionnel à deux branches , branche royale de Joseph et branche sacerdotale de Marie , le tout sculpté dans un oculus .
Vernissage de l’exposition Multitudes de Pierre Marty qui présente la multitude des humains sous forme de petits mobiles de bois brûlé et doré faisant suite aux deux branches de Jessé . Exposition dans les combles illuminés .
Présentation du tableau du trésor St François d’Assise recevant les stigmates sur le mont Arverne huile su bois du 16ème.
20h15 entrée du public
20h30 conférence
21h concert. .
Eglise de Thury Thury 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté marieclaire.heude@gmail.com
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English : 15e édition La Nuit des églises
L’événement 15e édition La Nuit des églises Thury a été mis à jour le 2026-06-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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