15e Marche du coeur Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

15e Marche du coeur

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 08:30:00

fin : 2026-09-12 13:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Marche du cœur sur un parcours entièrement fléché de 10 km organisée en faveur de FLEUR D’ISA, association qui donne des soins aux malades du cancer

.

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 88 64 88 jackysorin1949@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

10 km walk for the Marche du coeur, organized in aid of FLEUR D’ISA, an association that provides care for cancer patients.

L’événement 15e Marche du coeur Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Cognac