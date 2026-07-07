15e Marche du coeur Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard
samedi 12 septembre 2026 · Complexe Omnisport des Vauzelles · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
15e Marche du coeur
Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 08:30:00
fin : 2026-09-12 13:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Marche du cœur sur un parcours entièrement fléché de 10 km organisée en faveur de FLEUR D’ISA, association qui donne des soins aux malades du cancer
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Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 88 64 88 jackysorin1949@outlook.fr
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English :
10 km walk for the Marche du coeur, organized in aid of FLEUR D’ISA, an association that provides care for cancer patients.
L’événement 15e Marche du coeur Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-07 par Destination Cognac
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