Expo Dinosaures avenue Claude Boucher Châteaubernard

Informations pratiques

Châteaubernard

Expo Dinosaures

avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-09 14:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous ! En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures !

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avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine

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English :

Come discover the fascinating world of dinosaurs right in your own backyard! As a paleontologist for a day, you’ll get to explore the most famous dinosaurs!

L’événement Expo Dinosaures Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac