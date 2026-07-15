Expo Dinosaures avenue Claude Boucher Châteaubernard
dimanche 9 août 2026 · avenue Claude Boucher · Châteaubernard
Informations pratiques
Châteaubernard
Expo Dinosaures
avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous ! En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures !
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avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Come discover the fascinating world of dinosaurs right in your own backyard! As a paleontologist for a day, you’ll get to explore the most famous dinosaurs!
L’événement Expo Dinosaures Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac
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