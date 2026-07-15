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AGENDA · Châteaubernard

Expo Dinosaures avenue Claude Boucher Châteaubernard

dimanche 9 août 2026 · avenue Claude Boucher · Châteaubernard

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
avenue Claude Boucher
Adresse
Parking avenue Claude Boucher
Ville
16100 Châteaubernard
Département
Charente
Tarif
10 10 10

Châteaubernard

Expo Dinosaures

avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-09 14:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous ! En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures !
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avenue Claude Boucher Parking avenue Claude Boucher Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Come discover the fascinating world of dinosaurs right in your own backyard! As a paleontologist for a day, you’ll get to explore the most famous dinosaurs!

L’événement Expo Dinosaures Châteaubernard a été mis à jour le 2026-07-10 par Destination Cognac

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