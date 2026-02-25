Dégustation des Paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Dégustation des Paysages

Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27 22:30:00

2026-08-27

Goûtez la Charente autrement et partagez un moment festif en musique autour de pizzas au doux nom et saveurs de nos paysages locaux.

+33 5 45 80 81 15

English :

Taste the Charente in a different way and share a festive musical moment over pizzas with the sweet names and flavors of our local landscapes.

