Dégustation des Paysages Les Jardins Respectueux Châteaubernard

Dégustation des Paysages
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27 22:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Goûtez la Charente autrement et partagez un moment festif en musique autour de pizzas au doux nom et saveurs de nos paysages locaux.
English :
Taste the Charente in a different way and share a festive musical moment over pizzas with the sweet names and flavors of our local landscapes.
