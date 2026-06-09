Brocante du Basket Avenir Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard
Brocante du Basket Avenir Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard dimanche 6 septembre 2026.
Châteaubernard
Brocante du Basket Avenir
Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
À l’occasion de sa 6ème Maxi Brocante, le club Cognac Basket Avenir vous attend nombreux
Plus de 200 exposants seront présents autour du complexe pour vous proposer une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !
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Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 22 83 cognacbasketavenir@gmail.com
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English :
On the occasion of its 6th Maxi Brocante, the Cognac Basket Avenir club is looking forward to welcoming you in large numbers
More than 200 exhibitors will be present around the complex to offer you a convivial day full of bargains!
L’événement Brocante du Basket Avenir Châteaubernard a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac
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