Brocante du Basket Avenir Complexe Omnisport des Vauzelles Châteaubernard

Châteaubernard

Brocante du Basket Avenir

Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

À l’occasion de sa 6ème Maxi Brocante, le club Cognac Basket Avenir vous attend nombreux

Plus de 200 exposants seront présents autour du complexe pour vous proposer une journée conviviale et pleine de bonnes affaires !

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Complexe Omnisport des Vauzelles 2 rue du Bleu Nacré Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 88 22 83 cognacbasketavenir@gmail.com

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English :

On the occasion of its 6th Maxi Brocante, the Cognac Basket Avenir club is looking forward to welcoming you in large numbers

More than 200 exhibitors will be present around the complex to offer you a convivial day full of bargains!

L’événement Brocante du Basket Avenir Châteaubernard a été mis à jour le 2026-06-09 par Destination Cognac