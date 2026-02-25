Gîte à chiroptère Les Jardins Respectueux Châteaubernard
Gîte à chiroptère Les Jardins Respectueux Châteaubernard vendredi 28 août 2026.
Gîte à chiroptère
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard Charente
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-28
La chauve souris est un allié indispensable de nos paysages qui aujourd’hui manque cruellement d’habitat environnant. Venez apprendre à construire un gîte dédié à ces incroyables auxiliaires.
Les Jardins Respectueux 125 rue de la Trache Châteaubernard 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 80 81 15
English :
The bat is an indispensable ally of our landscapes, but today it is sorely lacking in surrounding habitat. Come and learn how to build a shelter dedicated to these incredible auxiliaries.
L’événement Gîte à chiroptère Châteaubernard a été mis à jour le 2026-02-25 par Destination Cognac