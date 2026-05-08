Noves

15ème concours de pêche individuel

Jeudi 14 mai 2026 de 6h à 13h. Étang des Iscles Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 06:00:00

fin : 2026-05-14 13:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Concours de pêche individuel souvenir Michel Chauvet.

Participez au 15ème concours de pêche individuel en hommage à Michel Chauvet.



La journée débutera par les inscriptions de 6h00 à 7h00, suivies du tirage au sort et de l’installation à 7h00.

L’amorçage est prévu à 8h50 pour 10 minutes, et le concours débutera à 9h00.

Les cinq dernières minutes seront à 12h55, et la fin du concours et la pesée auront lieu à 13h00.



Le règlement inclut la nécessité de prévoir un chariot, deux secteurs (canne et feeder), des cannes limitées à 13m ou moulinet (uniquement feeder), un amorçage de 15L maximum par pêcheur, et 1 litre d’esches maximum.

Le système de points est de 10 points par prise et 1 point par gramme. .

Étang des Iscles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

15th Individual Fishing Competition

L’événement 15ème concours de pêche individuel Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence