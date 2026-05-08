Concert de l’orchestre Musique in Nov’ Rue du 19 mars 1962 Noves

Noves

Concert de l’orchestre Musique in Nov’

Mardi 12 mai 2026 à partir de 18h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Concert de l’orchestre Musique in Nov’

Concert de l’orchestre Musique in Nov’

Avec la participation des Enfanfares d’Ensemble en musique .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Concert by Musique in Nov’ orchestras

L’événement Concert de l’orchestre Musique in Nov’ Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence