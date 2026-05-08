Concert de l’orchestre Musique in Nov’ Rue du 19 mars 1962 Noves
Concert de l’orchestre Musique in Nov’ Rue du 19 mars 1962 Noves mardi 12 mai 2026.
Noves
Concert de l’orchestre Musique in Nov’
Mardi 12 mai 2026 à partir de 18h30. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Concert de l’orchestre Musique in Nov’
Concert de l’orchestre Musique in Nov’
Avec la participation des Enfanfares d’Ensemble en musique .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Concert by Musique in Nov’ orchestras
L’événement Concert de l’orchestre Musique in Nov’ Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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