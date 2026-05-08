Manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup Noves
Manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup Noves samedi 16 mai 2026.
Noves
Manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup
Samedi 16 mai 2026 à partir de 13h30.
Inscriptions des 13h30. Plan d’eau des Iscles Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 13:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup, organisée par l’AAPPMA l’Amicale des Pêcheurs Novais.Enfants
La manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup se déroulera au Plan d’eau des Iscles à Noves.
L’événement est organisé par l’AAPPMA l’Amicale des Pêcheurs Novais.
Il est ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans, répartis en 4 catégories
– Poussins (2018 et +) avec cannes de 6m,
-Minimes (2013 à 2017) avec cannes de 8,5m,
-Cadets (2010 à 2012) avec cannes de 10m,
-Juniors (2008 à 2009) avec cannes de 12m.
Seules les cannes à coup sont autorisées. .
Plan d’eau des Iscles Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 29 75 65 jeanlouis5.bolea@gmail.com
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English :
Qualifying round for the final of the departmental championship for young anglers, organized by AAPPMA l’Amicale des Pêcheurs Novais.
L’événement Manche qualificative pour la finale du championnat départemental des jeunes de la pêche au coup Noves a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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