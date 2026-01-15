Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Programme Cinéma Semaine du 23 au 25 Janvier

Vendredi 23 Janvier 20h30: Qui brille au combat

Samedi 24 Janvier 17h30 La fabrique des montres

Samedi 24 Janvier 20h30 Les enfants vont bien

Dimanche 25 Janvier 17h30 La pire mère au monde .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Film schedule Week of January 23 to 25

