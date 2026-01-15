Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves
Programme Cinéma de L’Eden Rue du 19 mars 1962 Noves vendredi 23 janvier 2026.
Programme Cinéma de L’Eden
Du vendredi 23 au dimanche 25 janvier 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-23
Programme Cinéma Semaine du 23 au 25 Janvier
Vendredi 23 Janvier 20h30: Qui brille au combat
Samedi 24 Janvier 17h30 La fabrique des montres
Samedi 24 Janvier 20h30 Les enfants vont bien
Dimanche 25 Janvier 17h30 La pire mère au monde .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film schedule Week of January 23 to 25
L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence