Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves

Programme Cinéma de L’Eden

Du vendredi 16 au dimanche 18 janvier 2026. Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-16

Programme Cinéma Semaine du 16 au 18 Janvier

Vendredi 16 Janvier 20h30 Girls for tomorrow (VOST)

Samedi 17 Janvier 17h30: Heidi et le lynx des montagnes

Samedi 17 Janvier 20h30 La femme de ménage

Dimanche 18 Janvier 17h30 Chasse gardée 2 .

Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Programme Cinema Week of January 16 to 18

L’événement Programme Cinéma de L’Eden Noves a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence