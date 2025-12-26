Programme Cinéma de L’Eden, Rue du 19 mars 1962 Noves
Programme Cinéma Semaine du 16 au 18 Janvier
Vendredi 16 Janvier 20h30 Girls for tomorrow (VOST)
Samedi 17 Janvier 17h30: Heidi et le lynx des montagnes
Samedi 17 Janvier 20h30 La femme de ménage
Dimanche 18 Janvier 17h30 Chasse gardée 2 .
Rue du 19 mars 1962 Cinéma l’Eden Noves 13550 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
