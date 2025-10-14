1664 – Hortense Belhôte Maison des arts, Pessac Pessac

1664 – Hortense Belhôte Jeudi 12 mars 2026, 19h00 Maison des arts, Pessac Gironde

Gratuit pour les étudiant·es et le personnel de l’université –

pour les personnes extérieures > Tarifs : plein 12€ – réduit 8€ – carte jeune Bordeaux Métropole 6€ – carte Manuf’ 10€ – carte Manuf’ réduit 6€ – infidèle 10€ – infidèle réduit 6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T19:00:00+01:00 – 2026-03-12T20:00:00+01:00

[ PLURIDISCIPLINAIRE ]

Hortense Belhôte

Retour en 1664, année désillusionnée après des temps enivrés : la Brasserie Kronenbourg voit le jour et la coloniale Compagnie des Indes aussi, Louis XIV vire à l’absolutisme et les arts débridés à l’académisme. Cette époque de la sclérose n’échappe pas à l’œil engagé de l’historienne de l’art Hortense Belhôte. Celle qui a troqué la chaire pour la scène frappe un nouveau grand coup dans la mémoire officielle avec une « conférence spectaculaire » dont elle a le secret. Toujours avec son délectable et pertinent brassage de références théoriques, de culture pop, et de confessions autobiographiques, dont ses propres addictions, l’énergique comédienne fait réémerger la liesse artistique libérée d’avant ce basculement politique de 1664, dont la France actuelle est encore l’héritière.

conception Hortense Belhôte / collaboration artistique Lou Cantor, Béatrice Massin, Mickaël Delis, Mathieu Grenier, Chloé Lamiable / production, diffusion, administration Fabrik Cassiopée – Manon Crochemore & Mathilde Lalanne

jeu. 12 mars – 19h / 60 min – à partir de 15 ans

lieu : MAISON DES ARTS – UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE, Pessac

en coorganisation avec le service Culture de l’université Bordeaux Montaigne

en partenariat avec le WOW festival

Maison des arts, Pessac
Université Bordeaux Montaigne, Domaine universitaire, 14, esplanade des Antilles, 33607 Pessac
Pessac 33607
La Paillère-Compostelle
Gironde
Nouvelle-Aquitaine

