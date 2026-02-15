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De verre et de lumière, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

De verre et de lumière, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac

De verre et de lumière, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Pablo Neruda

Adresse : 16 bis All. des Mimosas, Pessac

Ville : 33600 Pessac

Département : Gironde

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Tarif : Sur réservation

De verre et de lumière Jeudi 16 avril, 14h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00

Entre histoire, lumière et création, découvrez l’art du vitrail et réalisez le vôtre en papier. Une occasion de découvrir le monde secret des maîtres verriers.
En famille, pour les 8-10 ans.

Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/event/670951-dp-de-verre-et-de-lumiere

Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/event/670951-dp-de-verre-et-de-lumiere »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
En compagnie de l’association CLEM Patrimoine.

CLEM

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