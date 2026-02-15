De verre et de lumière, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac
De verre et de lumière, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac jeudi 16 avril 2026.
De verre et de lumière Jeudi 16 avril, 14h00 Bibliothèque Pablo Neruda Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:00:00+02:00
Entre histoire, lumière et création, découvrez l’art du vitrail et réalisez le vôtre en papier. Une occasion de découvrir le monde secret des maîtres verriers.
En famille, pour les 8-10 ans.
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/event/670951-dp-de-verre-et-de-lumiere
Bibliothèque Pablo Neruda 16 bis All. des Mimosas, Pessac Pessac 33600 Saige Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 67 20 [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « http://billetterie.pessac.fr »}] [{« link »: « https://billetterie.pessac.fr/event/670951-dp-de-verre-et-de-lumiere »}] Située au cœur du quartier de Saige, cette structure d’un peu plus de 300 m2 est un lieu où convivialité rime avec proximité.
Trois espaces sont proposés aux usagers : fiction adolescents et adultes, fiction jeunesse, documentaire
En compagnie de l’association CLEM Patrimoine.
CLEM
À voir aussi à Pessac (Gironde)
- English time, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac 18 avril 2026
- Programmez un jeu vidéo avec Scratch, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac 19 avril 2026
- Exposition « Mouvements » de l’association Cultiv’actions, Atrium de la BU Droit-Lettres, Pessac 20 avril 2026
- Conférence « Norma » de Bellini, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac 21 avril 2026
- Atelier de conversation, Bibliothèque Pablo Neruda, Pessac 24 avril 2026