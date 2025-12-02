1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV Place d’Armes Versailles
1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV Place d’Armes Versailles mercredi 25 novembre 2026.
Versailles
1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV
Place d’Armes Château de Versailles Versailles Yvelines
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif réduit
Famille nombreuse, Chèques-vacances, Titulaire des cartes de sociétés d’amis des musées nationaux
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-25 09:00:00
fin : 2026-05-03 18:30:00
Date(s) :
2026-11-25
L’exposition est une plongée dans l’univers méconnu des sociétés autochtones de la vallée du Mississippi qui, au tournant du XVIIIe siècle, au moment même où les Français s’établissent dans cette vaste région qu’ils nomment Louisiane .
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Place d’Armes Château de Versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France +33 1 30 83 78 00
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English : 1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV
The exhibition plunges visitors into the little-known world of the indigenous societies of the Mississippi Valley, which at the turn of the 18th century, just as the French were establishing themselves in the vast region they called “Louisiana”.
L’événement 1725. Des alliés amérindiens à la cour de Louis XV Versailles a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme et des Congrès de Versailles Grand Parc
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