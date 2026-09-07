« 1784 », Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo), Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

« 1784 » 11 et 12 septembre Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) Nord

Prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T21:45:00+02:00

Fin : 2026-09-12T18:30:00+02:00 – 2026-09-12T19:45:00+02:00

De Iris Bigotte Richard

Au lycée technologique Arthur Rimbaud, Arthur (justement) , un « ado » un peu trop nonchalant, se comporte sans respect pour les adultes et les autres en général (sauf ses potes). Entre retards constants, remarques des professeurs et camarades pour son irrespect il vivote dans son univers propre. Un jour d’excursion scolaire au Château de Chartres, il a une idée aussi stupide que lumineuse, revenir de nuit avec ses amis pour y faire un « urbex ». Ce qu’il ne sait pas c’est que son exploration va l’emmener bien plus loin qu’il ne pense, dans les limbes de l’Histoire du château, changer sa vie au contact d’autres gens, de la douce Jeanne et le métamorphoser dans des proportions incroyables…une pièce drôle et rythmée abordant des sujets questionnant nos points de vues, les autres, l’Amour…la vie, quoi.

Avec : Iris Bigotte Richard , Lucine Buchaillot, Marius Chardot , Félicie Descamps , Camille Defromont , Paul Degroote , Emma Denut , Alix Dufour , Axelle Duprez , Shana Lefebvre.

Grange de la ferme Dupire- 80, rue Yves Decugis (métro Triolo) 59650-Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0964128732 »}, {« type »: « email », « value »: « letheatredacote@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.letheatredacote.net »}]

Une pièce drôle et rythmée abordant des sujets questionnant nos points de vue, les autres, l’Amour…la vie, quoi.

Regards/Fred Ruffin