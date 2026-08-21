Formation compostage, Ferme du Héron, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Formation compostage Samedi 12 septembre, 10h00 Ferme du Héron Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T10:00:00+02:00 – 2026-09-12T12:00:00+02:00

Une initiation recommandée pour connaître les règles de base du compostage. Une solution simple, économique et écologique pour réduire ses déchets et fertiliser votre jardin ! Une prime pour l’achat de composteur est accessible aux habitants qui auront suivi la formation Plus d’informations sur https://www.villeneuvedascq.fr/prime-pour-les-composteurs

Partenaire : Frédéric Bernard

Ferme du Héron Chemin de la ferme Lenglet, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://www.villeneuvedascq.fr/prime-pour-les-composteurs »}]

Samedi 12 septembre de 10h à 12h à la Ferme du Héron, participez à la formation compostage proposée dans le cadre des ateliers DD !