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Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq

dimanche 13 septembre 2026 · Jardin partage Jules Marescaux · Villeneuve-d'Ascq

Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Jardin partage Jules Marescaux
Adresse
Rue de la Station, 59650 Villeneuve d'Ascq
Ville
59491 Villeneuve-d'Ascq
Département
Nord
Tarif
Sur inscription

Produire et récolter ses graines Dimanche 13 septembre, 10h00 Jardin partage Jules Marescaux Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Une formation des jardiniers de Villeneuve d’Ascq pour tout savoir sur la reproduction des plantes à partir des graines afin de gagner en autonomie. Comment produire les graines en fonction du type de légume ? Comment produire des graines sures en limitant les croisements entre les variétés ? A quel moment faire la récolte ? Quelles sont les règles de conservation ?
Partenaire : les jardiniers de Villeneuve d’Ascq
Au Jardin partagé de la Maison des Ainés – 15 personnes possibles.

Jardin partage Jules Marescaux Rue de la Station, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
Participez à un atelier DD pour apprendre à produire et récolter vos graines avec les jardiniers de Villeneuve d’Ascq le dimanche 13 septembre

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