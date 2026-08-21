Produire et récolter ses graines, Jardin partage Jules Marescaux, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Produire et récolter ses graines Dimanche 13 septembre, 10h00 Jardin partage Jules Marescaux Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:00:00+02:00 – 2026-09-13T12:00:00+02:00

Une formation des jardiniers de Villeneuve d’Ascq pour tout savoir sur la reproduction des plantes à partir des graines afin de gagner en autonomie. Comment produire les graines en fonction du type de légume ? Comment produire des graines sures en limitant les croisements entre les variétés ? A quel moment faire la récolte ? Quelles sont les règles de conservation ?

Partenaire : les jardiniers de Villeneuve d’Ascq

Au Jardin partagé de la Maison des Ainés – 15 personnes possibles.

Jardin partage Jules Marescaux Rue de la Station, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]

Participez à un atelier DD pour apprendre à produire et récolter vos graines avec les jardiniers de Villeneuve d’Ascq le dimanche 13 septembre