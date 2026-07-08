A la cour d’Attila Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

A la cour d’Attila

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Ostrogoths, Alamans, Vandales, Sarmates et autres barbares s’installent sur le parc Asnapio et se retrouvent ainsi face aux fameux légionnaires romains!

L’association de reconstitution historique Ordalies se base sur des sources variées afin de vous présenter de magnifiques reproductions de pièces d’armement et d’orfèvrerie retrouvées dans des tombes princières à travers l’Europe. Le campement de ces peuples nomades regorge également d’objets du quotidien, révélateurs de ce mode de vie de l’époque, et côté cuisine, on y trouve les mets appréciés des Germains comme le ragoût mongol à base de mouton ou de bœuf.

Face à eux, la légion romaine de la fin de l’Antiquité ! L’association Herculiani Iuniores fait revivre le quotidien des soldats à travers des démonstrations, des ateliers et des reconstitutions immersives. Equipement, organisation et vie de camp, cuisine et repos, entretien du matériel et artisanat, exercices collectifs et techniques de combat avec participation du public adulte sont au programme de cette journée.

Nombreux ateliers participatifs en continu.

Ostrogoths, Alamans, Vandales, Sarmates et autres barbares s’installent sur le parc Asnapio et se retrouvent ainsi face aux fameux légionnaires romains!

L’association de reconstitution historique Ordalies se base sur des sources variées afin de vous présenter de magnifiques reproductions de pièces d’armement et d’orfèvrerie retrouvées dans des tombes princières à travers l’Europe. Le campement de ces peuples nomades regorge également d’objets du quotidien, révélateurs de ce mode de vie de l’époque, et côté cuisine, on y trouve les mets appréciés des Germains comme le ragoût mongol à base de mouton ou de bœuf.

Face à eux, la légion romaine de la fin de l’Antiquité ! L’association Herculiani Iuniores fait revivre le quotidien des soldats à travers des démonstrations, des ateliers et des reconstitutions immersives. Equipement, organisation et vie de camp, cuisine et repos, entretien du matériel et artisanat, exercices collectifs et techniques de combat avec participation du public adulte sont au programme de cette journée.

Nombreux ateliers participatifs en continu. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 47 21 99

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English :

The Ostrogoths, Alemanni, Vandals, Sarmatians, and other barbarians settle in Asnapio Park and thus find themselves facing the famous Roman legionaries!

The historical reenactment group Ordalies draws on a variety of sourcesto present you with magnificent reproductions of weapons and gold and silver artifacts found in princely tombs across Europe. The encampment of these nomadic peoples is also brimming with everyday objects that offer insight into the lifestyle of the time, and in the kitchen, you’ll find the Germans’ favorite dishes, such as Mongolian stew made with mutton or beef.

Facing them is the Roman legion from the late Antiquity! The Herculiani Iuniores association brings the daily life of soldiers to life through demonstrations, workshops, and immersive reenactments. Equipment, organization, and camp life; cooking and rest; maintenance of equipment and crafts; group exercises and combat techniques—with participation from adult visitors—are all on the agenda for this day.

Numerous hands-on workshops will be held continuously throughout the day.

L’événement A la cour d’Attila Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-07-01 par Hauts-de-France Tourisme