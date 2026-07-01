A la cour d’Attila, parc archéologique Asnapio, Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

A la cour d’Attila Dimanche 13 septembre, 10h30 parc archéologique Asnapio Nord

5€ / 3€ / gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T18:30:00+02:00

Ostrogoths, Alamans, Vandales, Sarmates et autres barbares s’installent sur le parc Asnapio et se retrouvent ainsi face aux fameux légionnaires romains!

L’association de reconstitution historique Ordalies se base sur des sources variées afin de vous présenter de magnifiques reproductions de pièces d’armement et d’orfèvrerie retrouvées dans des tombes princières à travers l’Europe. Le campement de ces peuples nomades regorge également d’objets du quotidien, révélateurs de ce mode de vie de l’époque, et côté cuisine, on y trouve les mets appréciés des Germains comme le ragoût mongol à base de mouton ou de bœuf.

Face à eux, la légion romaine de la fin de l’Antiquité ! L’association Herculiani Iuniores fait revivre le quotidien des soldats à travers des démonstrations, des ateliers et des reconstitutions immersives. Equipement, organisation et vie de camp, cuisine et repos, entretien du matériel et artisanat, exercices collectifs et techniques de combat avec participation du public adulte sont au programme de cette journée.

Nombreux ateliers participatifs en continu.

parc archéologique Asnapio rue Carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 47 21 99 »}]

Asnapio accueille pour la première fois un campement de Germains qui se retrouvent face à des légionnaires romains du Bas-Empire. asnapio romains

Ordalies