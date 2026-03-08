17e Festival de randonnées en Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne

17e Festival de randonnées en Pays d’Aubagne et de l’Etoile

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2026. Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne Bouches-du-Rhône

Découvrez le 17e Festival de randonnées en Pays d’Aubagne et de l’Etoile !

Immersion dans la nature, activités bien-être, marche nordique, explorez l’univers fascinant des abeilles, offrez-vous une pause ressourçante avec le yoga en pleine nature.Familles

Nouveauté cette année, observez les traces des loups.

Lors de ce week-end, l’office de tourisme en partenariat avec les associations de randonnées offre à chacun la possibilité de découvrir selon ses goûts nos richesses !

Circuits sport-nature

Circuits culturels

Randonnées gourmandes

Randonnées nature et patrimoine

Randonnées originales

Randonnées nocturnes

Que vous soyez randonneurs occasionnels ou aguerris, seul ou en famille ou tout simplement amoureux de la nature, vous trouverez l’activité qui vous convient. .

Pays d’Aubagne et de l’Etoile Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

Discover the 17th Festival de randonnées en Pays d’Aubagne et de l’Etoile!

Immerse yourself in nature, enjoy wellness activities, Nordic walking, explore the fascinating world of bees, take a break and recharge your batteries with yoga in the great outdoors.

