Aubagne

9e édition des Rusticales de Beaudinard

Vendredi 8 mai 2026 de 9h à 18h. Hameau de Beaudinard Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 09:00:00

fin : 2026-05-08 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Foire annuelle en plein air, l’occasion d’être au contact de nombreux animaux chevaux, moutons, chèvres, poneys… et de profiter des animations proposées tout au long de la journée.

Grande fête foraine.

9 h Ouverture de la foire

10 h et 14 h Démonstration de la taille d’Oliviers

10 h 30 et 15 h 30 Partie de carte Théâtrale par la Cie Dans la cours des grands .

11 h et 16 h Country par South Dancers Gang

15 h et 17 h Fauconnerie Les Aigles de la St Baume



Et tout au long de la journée … L’animateur YGA pour vous accompagner.

Démonstration de souffleur de verre

HIPPOTHERA et sa ferme pédagogique

L’Arche du temps perdu

Fanfare PEÑA LOS CABALLEROS

La Mascotte RUSTI

LASER GAME

Expositions de vieux tracteurs, de vieilles voitures et motos, de matériel agricole, de chevaux, moutons etc.

Spectacle HORSE RIDER, danse indienne, cracheur de feu, démonstration de lasso, colt et fouet

Promenade à Poney .

Hameau de Beaudinard Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 72 19 07 lesrusticales@gmail.com

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English :

Annual open-air fair, an opportunity to come into contact with numerous animals horses, sheep, goats, ponies, etc. and enjoy entertainment throughout the day.

Large funfair.

L’événement 9e édition des Rusticales de Beaudinard Aubagne a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile