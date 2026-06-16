Journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi
Journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi jeudi 18 juin 2026.
À l’occasion de la journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, M. Franck ROBINE, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfet d’Ille-et-Vilaine, effectuera un déplacement à Saint-Malo le jeudi 18 juin 2026.
Ce déplacement combinera un temps d’hommage et de visite autour du navire Ar Zénith, le premier navire civil à rejoindre l’Angleterre au lendemain de l’appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle, et de la Gendarmerie Maritime au port des Sablons, suivi de la cérémonie officielle commémorative à l’Enclos de la Résistance, en présence des autorités civiles et militaires et des associations patriotiques.
Déroulement
09h20 – Visite commentée du bateau Ar Zénith et présentation de la Gendarmerie Maritime Quai Solidor, à Saint-Malo –
- Cérémonie Ar Zénith.
- Visite commentée du bateau Ar Zénith et présentation de la Gendarmerie Maritime.
- Visite du navire de la gendarmerie maritime au port des Sablons.
11h00 – Cérémonie de la journée nationale de l’appel du Général de GaulleE nclos de la Résistance, à Saint-Malo –
- Lecture de l’Appel du 18 juin 1940 par un membre du Conseil municipal des jeunes de Saint-Malo.
- Lecture du message officiel par le préfet d’Ille-et-Vilaine.
- Dépôt d’une gerbe commune au nom des autorités civiles et militaires.
- Hommage aux morts.
- Salut des autorités aux associations et aux porte-drapeaux.
11h30 : Fin de la cérémonie
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