Journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi jeudi 18 juin 2026.

À l’occasion de la journée nationale commémorative de l’Appel historique du général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi, M. Franck ROBINE, préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest et préfet d’Ille-et-Vilaine, effectuera un déplacement à Saint-Malo le jeudi 18 juin 2026.

Ce déplacement combinera un temps d’hommage et de visite autour du navire Ar Zénith, le premier navire civil à rejoindre l’Angleterre au lendemain de l’appel du 18 juin 1940 par le général de Gaulle, et de la Gendarmerie Maritime au port des Sablons, suivi de la cérémonie officielle commémorative à l’Enclos de la Résistance, en présence des autorités civiles et militaires et des associations patriotiques.

Déroulement

09h20 – Visite commentée du bateau Ar Zénith et présentation de la Gendarmerie Maritime Quai Solidor, à Saint-Malo –

Cérémonie Ar Zénith.

Visite commentée du bateau Ar Zénith et présentation de la Gendarmerie Maritime.

Visite du navire de la gendarmerie maritime au port des Sablons.

11h00 – Cérémonie de la journée nationale de l’appel du Général de GaulleE nclos de la Résistance, à Saint-Malo –

Lecture de l’Appel du 18 juin 1940 par un membre du Conseil municipal des jeunes de Saint-Malo.

Lecture du message officiel par le préfet d’Ille-et-Vilaine.

Dépôt d’une gerbe commune au nom des autorités civiles et militaires.

Hommage aux morts.

Salut des autorités aux associations et aux porte-drapeaux.

11h30 : Fin de la cérémonie