Informations pratiques

Béziers

18’34

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Un spectacle poétique qui nous réapprend à prendre le temps.

Dix-huit minutes et trente-quatre secondes. Et si être lent n’était pas un défaut ?

C’est le temps qu’il a fallu à Eliott pour franchir la ligne d’arrivée, dernier du cross du collège. Depuis, on l’évite. On ne lui adresse presque plus la parole. Eliott est lent. Très lent. Trop lent. Pire encore il ralentit les autres.

À partir de cette fable contemporaine, la Compagnie Arcosm, Thomas et Bertrand Guerry racontent le parcours de cet enfant à travers les notions de vitesse, d’élan et de temps.

Un récit de vie comme une invitation à ralentir, une ode à la lenteur qui redonne toute sa place à la rêverie et à l’imaginaire. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : 18’34

A poetic performance that teaches us to take our time.

L’événement 18’34 Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34