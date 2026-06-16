1870 sous le feu des canons ! Novion-Porcien samedi 18 juillet 2026.

Novion-Porcien

1870 sous le feu des canons !

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 Remontez le temps en 1870 à travers la reconstitution d’un camp militaire. Démonstrations militaires, tirs au canon, conférences, danses historiques… Une immersion vivante pour toute la famille ! Passionné d’histoire ou simplement curieux, venez découvrir ce conflit qui a marqué les Ardennes ! Réservation conseillée Tarif entrée du musée

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

Saturday, July 18, and Sunday, July 19, 2026 Travel back in time to 1870 through a reenactment of a military camp. Military demonstrations, cannon firings, lectures, historical dances… A lively, immersive experience for the whole family! Whether you’re a history buff or just curious, come discover this conflict that left its mark on the Ardennes! Reservations recommended. Admission: museum entrance fee

L’événement 1870 sous le feu des canons ! Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme