1870 sous le feu des canons ! Novion-Porcien
1870 sous le feu des canons ! Novion-Porcien samedi 18 juillet 2026.
Novion-Porcien
1870 sous le feu des canons !
Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026 Remontez le temps en 1870 à travers la reconstitution d’un camp militaire. Démonstrations militaires, tirs au canon, conférences, danses historiques… Une immersion vivante pour toute la famille ! Passionné d’histoire ou simplement curieux, venez découvrir ce conflit qui a marqué les Ardennes ! Réservation conseillée Tarif entrée du musée
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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
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English :
Saturday, July 18, and Sunday, July 19, 2026 Travel back in time to 1870 through a reenactment of a military camp. Military demonstrations, cannon firings, lectures, historical dances… A lively, immersive experience for the whole family! Whether you’re a history buff or just curious, come discover this conflict that left its mark on the Ardennes! Reservations recommended. Admission: museum entrance fee
L’événement 1870 sous le feu des canons ! Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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