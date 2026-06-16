Novion-Porcien

Visite guidée Habiter, travailler, survivre les Ardennes occupées

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 8 – 8 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

supplément au prix d’entrée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-25 2026-08-15 2026-08-29

Les 12 & 25 juillet et 15 & 29 août de 14h à 16h Découvrez le quotidien des civils durant les durs mois d’occupation et la place de ce territoire dans l’Histoire ! 8€ en supplément au prix d’entrée Réservation conseillée 30 places disponibles

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

July 12 & 25 and August 15 & 29, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. Discover what daily life was like for civilians during the difficult months of occupation and learn about this region’s place in history! 8? in addition to the admission price. Reservations recommended. 30 spots available.

L’événement Visite guidée Habiter, travailler, survivre les Ardennes occupées Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme