Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale Novion-Porcien samedi 1 août 2026.

Novion-Porcien

Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale

Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Prix d’entrée du musée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01

Visite flash les 1 et 2 août de 14h à 14h30 Comment le monde a-t-il basculé dans ce conflit mondial ? Venez en apprendre plus sur cette période de l’Histoire au travers d’une visite flash. Réservation conseillée 30 places disponibles

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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr

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English :

Flash Tour on August 1 and 2 from 2:00 p.m. to 2:30 p.m. How did the world slide into this global conflict? Come learn more about this period in history through a quick tour. Reservations recommended; 30 spots available

L’événement Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme