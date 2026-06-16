Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale Novion-Porcien
Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale Novion-Porcien samedi 1 août 2026.
Novion-Porcien
Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale
Impasse du musée Novion-Porcien Ardennes
Tarif : 10 – 10 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Prix d’entrée du musée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-01
Visite flash les 1 et 2 août de 14h à 14h30 Comment le monde a-t-il basculé dans ce conflit mondial ? Venez en apprendre plus sur cette période de l’Histoire au travers d’une visite flash. Réservation conseillée 30 places disponibles
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Impasse du musée Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 69 50 guerreetpaix@cd08.fr
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English :
Flash Tour on August 1 and 2 from 2:00 p.m. to 2:30 p.m. How did the world slide into this global conflict? Come learn more about this period in history through a quick tour. Reservations recommended; 30 spots available
L’événement Visite guidée flash Quand le monde bascule le déclenchement de la Première Guerre mondiale Novion-Porcien a été mis à jour le 2026-06-16 par Ardennes Tourisme
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