1875-2011 : Horizons Lointains Un voyage musical à travers l’espace et le temps. Trois compositeurs, trois siècles, trois récits, La Ferme de Bel Ebat1 Place de Bel Ébat, Guyancourt

1875-2011 : Horizons Lointains

Un voyage musical à travers l’espace et le temps. Trois compositeurs, trois siècles, trois récits Mardi 12 mai, 20h30 La Ferme de Bel Ebat1 Place de Bel Ébat Yvelines

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-12T20:30:00+02:00 – 2026-05-12T22:30:00+02:00

1875, Georges Bizet crée son célèbre opéra Carmen et transporte ses contemporains dans une Andalousie colorée aux racines populaires. Quelques décennies plus tard, la France, ouvre une fenêtre sur le monde en accueillant deux expositions universelles à Paris. Un choc esthétique pour Claude Debussy, qui tout au long de son œuvre, cherchera à retranscrire dans sa musique ses rêves d’Orient, teintés d’une palette sonore à la puissance évocatrice.

Aujourd’hui, Benoît Dantin, créateur contemporain rend hommage à l’imaginaire de ces deux maîtres. Il nous raconte ici un rite ancestral des premiers habitants de l’Ile de Pâques, dans cet extrait de son concerto pour clarinette, Rapa Nui.

La Ferme de Bel Ebat1 Place de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France

1875-2011 : Horizons Lointains Un voyage musical à travers l’espace et le temps. Trois compositeurs, trois siècles, trois récits