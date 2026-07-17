1896 – Le jour où l’eau a fait du pont-canal un spectacle de lumière, Bâtiment des Turbines de Briare, Briare

Informations pratiques

1896 – Le jour où l’eau a fait du pont-canal un spectacle de lumière Dimanche 20 septembre, 09h00 Bâtiment des Turbines de Briare Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite des Turbines du Pont-Canal, une des premières centrales hydroélectriques de France (1896)

BRIARE 1896 Là où l’eau est devenue lumière.

72 candélabres illuminaient déjà le pont-canal, bien avant l’électrification de la ville.

Découvrez le Bâtiment des Turbines de Briare.

Bâtiment des Turbines de Briare 1 rue des Vignes 45250 Briare Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire 0771189541 Une des premières centrales hydroélectriques, qui assurait l’éclairage du Pont-Canal dès 1896. Présence de parking à proximité , manifestation en zone piétonnière

Visite des Turbines du Pont-Canal, une des premières centrales hydroélectriques de France (1896)

©Les Turbines de Briare